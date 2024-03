Calleri pressiona árbitro antes de Inter de Limeira x São Paulo; entenda

Do UOL, em São Paulo

O sorteio de "bola ou campo" de Inter de Limeira 0x3 São Paulo, pelo Campeonato Paulista, ficou marcado por uma cornetada de Calleri, capitão do Tricolor, ao árbitro do jogo (assista e entenda abaixo).

O que aconteceu

A transmissão da Record mostrou o momento em que Fabiano Monteiro dos Santos lançou a moeda para cima para ver quem tinha a vantagem da escolha: sair jogando ou definir o lado do campo de seu time no 1° tempo.

O quarteto de arbitragem cumprimentou os dois capitães assim que a equipe de Limeira ganhou — e o zagueiro Diego Jussani optou por começar com a bola.

Calleri, então, deu uma cornetada no juiz de campo: "Faz um bom jogo, porque no outro dia você não fez", disse o argentino.

"Eu fiz, fiz, fiz", minimizou Monteiro, que acabou "ajudado" por Jussani: "Sem pressão, sem pressão", falou o atleta da Inter de Limeira.

Durante o jogo, a "treta" não cessou: Calleri levou cartão amarelo de Monteiro e, como estava suspenso, não encara o Palmeiras no fim de semana.

Assista ao momento

O Calleri falando pro árbitro:



"Faz um bom jogo, porque contra a Ponte Preta você não fez!" pic.twitter.com/jJWRsmSuTf -- Jonathan Calleri Brasil (@calleribrasil) February 29, 2024

Entenda o motivo

Fabiano Monteiro dos Santos apitou Ponte Preta 2x0 São Paulo, jogo ocorrido no último dia 10 em Campinas — também válido pelo estadual.

A atuação do árbitro gerou insatisfação por parte de alguns jogadores do Tricolor, e Calleri resolveu expor a reprovação antes do duelo de hoje.