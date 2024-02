Copa Ouro: Brasil goleia Panamá e fecha 1ª fase com 100% de aproveitamento

Com um time titular muito diferente, o Brasil se impôs em campo e goleou o Panamá por 5 a 0, hoje (28), no Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA), consolidando uma campanha praticamente perfeita no Grupo B - três vitórias e nenhum gol sofrido.

O que aconteceu

Aproveitando a classificação antecipada, Arthur Elias promoveu várias mudanças no time titular. Apenas duas jogadoras que começaram o jogo contra a Colômbia estiveram entre as 11 iniciais contra o Panamá - Rafaelle e Bia Zaneratto.

Geyse, Bia Menezes e Rafaelle marcaram para o Brasil no primeiro tempo. Os três gols saíram antes dos 25 minutos de jogo, com a seleção brasileira demonstrando muita superioridade.

Debinha e Geyse, mais uma vez, completaram a goleada para o Brasil na segunda etapa. E a seleção brasileira até criou chances para fazer mais.

Com a vitória, o Brasil chegou a nove pontos, confirmando a liderança do Grupo B e, ao menos, a segunda melhor campanha geral. A seleção brasileira aguarda os jogos do Grupo C para conhecer o próximo adversário.

O Panamá, sem pontuar, está eliminado. A seleção panamenha terminou a primeira fase com a pior campanha do Grupo B.

Oito equipes se classificam para a próxima fase. No Grupo A, México, EUA e Argentina estão garantidos nas quartas de final. No Grupo B, Brasil e Colômbia já estão entre os oito melhores, e Porto Rico ainda tem chance. Por fim, no Grupo C, o Canadá tem vaga antecipada, e Costa Rica, Paraguai e El Salvador lutam por um lugar na segunda fase.

Como foi o jogo

Geyse celebra um de seus gols sobre o Panamá na Copa Ouro Feminina Imagem: Leandro Lopes/CBF

Começo arrasador do Brasil. Não demorou para o Brasil abrir o placar. Aos 3 minutos, Geyse aproveitou uma bola rebatida e bateu de longe para fazer o primeiro. Seis minutos depois, Bia Zaneratto cruzou na segunda trave e Bia Menezes cabeceou livre para dobrar a vantagem. O terceiro gol, aos 22 minutos, foi de Rafaelle, cabeceando com estilo após escanteio bem cobrado por Debinha.

Com o placar confortável, o Brasil foi menos agressivo até o intervalo. A seleção continuou dominando a posse de bola, mas as chances de gol diminuíram. O Panamá, por sua vez, não conseguiu crescer no jogo e só deu o primeiro chute ao gol depois dos 40 minutos - a bola foi na rede pelo lado de fora.

Arthur Elias mexeu no segundo tempo, e o Brasil selou a goleada. Aos 5 minutos do segundo tempo, Debinha aproveitou uma bola mal afastada e fez o quarto. Aos 28 minutos, o Brasil voltou a marcar, de novo com Geyse, que mandou para as redes depois de uma confusão na grande área.

O Brasil não parou de atacar até o fim. A seleção brasileira criou chances para fazer mais. Debinha perdeu uma chance cara a cara e Gabi Nunes quase marcou em uma cobrança de falta. Com muita posse de bola, as brasileiras continuaram atacando com paciência, mas o placar se manteve em 5 a 0.