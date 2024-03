Botafogo goleia Aurora com quatro de Júnior Santos e pega o Bragantino por vaga na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo não deu chance para o azar e avançou para a terceira fase da Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros golearam por 6 a 0 o Aurora-BOL, no Nilton Santos, para ir adiante na competição com autoridade. O agregado terminou em 7 a 1 para o Glorioso.

Os donos da casa sacramentaram a classificação ainda no primeiro tempo, com gols de Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. Na etapa final, Junior Santos foi o destaque ao marcar mais três vezes e terminar o confronto tendo balançado as redes quatro vezes.

Agora, o Botafogo segue em busca da vaga na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro carioca terá pela frente o Bragantino. A primeira partida será em Bragança Paulista, com a volta sendo no Rio de Janeiro. Datas e horários ainda serão confirmados pela Conmebol.

O jogo

O Botafogo aproveitou o fato do Aurora tentar os avanços no início do confronto e abriu o placar aos dois minutos. Tiquinho Soares foi lançado, entrou na área e tocou para Savarino. O argentino furou o chute, mas viu Júnior Santos aparecer para empurrar para a rede.

O revés fez o Aurora ter que buscar o ataque. O Botafogo seguiu aproveitando os espaços e chegou a colocar a bola na rede novamente, com Savarino. Só que o gol foi anulado por impedimento do atacante. Já os bolivianos assustaram em chute de Serginho que parou em Gatito Fernández.

Não demorou e o Botafogo ampliou o placar, aos 14 minutos. Tiquinho Soares aproveitou cruzamento e precisou de dois chutes para mandar para a rede.

O Botafogo não diminuiu o ritmo e quase marcou mais um aos 20 minutos. Danilo Barbosa recebeu passe na área e finalizou pela linha de fundo. Depois disso, o jogo só voltou a ficar movimentado nos minutos finais. Tiquinho Soares e Junior Santos quase marcaram para os alvinegros, Já os visitantes assustaram com Amarilla.

Já nos acréscimos, o Botafogo fez o terceiro no Nilton Santos. Savarino tabelou com Eduardo, recebeu a bola na área e chutou sem chance para Akologo. Assim, os alvinegros foram para o intervalo com vantagem confortável.

CLASSIFICADO! ?? Com show de Tiquinho Soares e Júnior Santos, Fogão goleia o Aurora e avança na Conmebol Libertadores! VAAAAMOOOOOOS! ?9?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/HYQ1vw7D0M ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 29, 2024

No segundo tempo, os cariocas não deram chance para o Aurora e marcaram o quarto gol aos seis minutos. Júnior Santos foi lançado na área e tocou na saída do goleiro.

O revés foi sentido pelo Aurora, que passou a se defender para não sofrer mais gols. Mesmo assim, o Botafogo seguia tendo facilidade no ataque. Tanto que aos 23 minutos, os alvinegros chegaram ao quinto. Tiquinho Soares fez grande jogada e fez a finalização. Só que Júnior Santos apareceu para empurrar a bola para a rede.

O panorama da partida seguiu o mesmo. O Botafogo manteve a postura ofensiva e foi recompensado aos 35 minutos. Júnior Santos pegou rebote de Akologo e mandou para o gol. O atacante fez seu quarto, o sexto da equipe carioca. Assim, os donos casa finalizaram a classificação na Libertadores.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 6 X 0 AURORA-BOL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 28 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Damián Suárez e Alexander Barboza (Botafogo); Robles, Michelli, Luis Barboza, Alaniz e Blanco (Aurora)



GOLS: Júnior Santos, aos 2? do primeiro tempo e 6?, 23? e 35? do segundo tempo; Tiquinho Soares, aos 14? do primeiro tempo; Savarino, aos 46? do primeiro tempo (Botafogo)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Alexander Barboza (Kauê), Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo (Eduardo); Júnio Santos, Tiquinho Soares (Janderson) e Jefferson Savarino



Técnico: Fabio Matias

AURORA: David Akologo; Michelli (Troncoso), Nelson Amarilla, Luís Barboza e David Robles (Cabral); Martín Alaniz, Didí Torrico (Dario Torrico) e Jair Torrico; Serginho (Sejas), Oswaldo Blanco e Jair Reinoso (Bustamante)



Técnico: Mauricio Soria