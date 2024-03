Inter espanta zebra, vence ASA e se garante na 2ª fase da Copa do Brasil

O Inter não permitiu a aparição da famosa "zebra" em Arapiraca, venceu o ASA por 2 a 0 em jogo bastante movimentado e garantiu vaga na 2ª fase da Copa do Brasil. Alario e Vitão marcaram para o time de Eduardo Coudet.

O próximo desafio da equipe gaúcha no torneio da CBF é o Nova Iguaçu, que goleou o Itabuna por 8 a 0 na noite de hoje e também avançou.

Antes disto, o Inter volta a campo no sábado (2) para cumprir tabela na última rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho. A equipe, que encara o Juventude, já tem a liderança consolidada mesmo em caso de tropeço antes das quartas de final.

Como foi o jogo

O duelo começou elétrico, e o Inter ficou em vantagem ainda aos 5 minutos com Alario, mas viu os alagoanos assustarem com um gol anulado antes dos 15 minutos e contou com a estrela do goleiro Anthoni, que praticou boas defesas, para chegar ao intervalo com a vitória parcial.

Na etapa final, o zagueiro Vitão tirou qualquer dúvida sobre a classificação gaúcha ao ampliar após cruzamento e escorada de Wanderson. Daí para frente, os visitantes diminuíram o ritmo diante da "gordura", e o ASA não conseguiu reagir para virar o confronto em Arapiraca.