ASA-AL x Inter: saiba o horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre ASA-AL e Internacional será realizado hoje (28), às 20h (de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

O jogo terá transmissão ao vivo do Amazon Prime (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Vice-líder do estadual, o ASA ficou no empate contra o Murici por 2 a 2, na última rodada do Alagoano.

Já os Colorados vêm embalado pela vitória no clássico Gre-Nal por 3 a 2, na última rodada do Gauchão.

A partida é um confronto único e quem perder está eliminado. ASA e Inter nunca se enfrentaram na história.

ASA-AL e Internacional -- Copa do Brasil

Local: Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca

Data e horário: 28 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime