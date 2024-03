Artilheiro, Flaco destaca confiança de Abel Ferreira e celebra oportunidades no Paulista: "Está sendo ótimo"

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu a Portuguesa, por 2 a 0, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança geral do Estadual. No Canindé, Flaco López e Gabriel Menino anotaram para o Verdão.

Com sete gols, Flaco López assumiu a liderança do Paulistão, ao lado de Dellatorre, do Mirassol. Eleito craque do jogo, o argentino destacou a confiança de Abel Ferreira em seu trabalho.

"Estou com muitos minutos no Paulistão e estou tratando de aproveitar o máximo. É um ano que estou me sentindo melhor no Palmeiras. A confiança do treinador está sendo ótimo para mim. Quero mais ajudar a equipe sempre ", disse em entrevista à TNT Sports.

Meio de semana com três pontos na conta? É BOM DEMAIS! ? São 7 vitórias em 10 jogos no @Paulistao. Eu já tô classificado e sigo INVICTO! ?? ? Portuguesa 0x2 Palmeiras

?? Flaco López e Gabriel Menino#AvantiPalestra #PORxPAL pic.twitter.com/SH3E5Z0uiW ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 29, 2024

Com este resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos 24 pontos e garante o primeiro lugar do Grupo B. Além disso, ultrapassa o Santos e assume a liderança geral da competição.

O Verdão agora retorna a campo no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis. A bola rola às 20 horas (de Brasília) para o duelo da 11ª rodada do Paulistão.