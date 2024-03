Abel reconhece dificuldades do Palmeiras em vitória sobre a Portuguesa e vê resultado justo: "Produzimos o suficiente"

O Palmeiras venceu a Portuguesa nesta quarta-feira, por 2 a 0, em duelo atrasado válido quinta rodada do Campeonato Paulista. Os gols da vitória do Verdão - de Flaco López e Gabriel Menino - foram marcados apenas no segundo tempo, quando a equipe comandada por Abel Ferreira tinha um a mais em campo. O técnico do Verdão reconheceu as dificuldades impostas pela Lusa e as do time para furar a marcação. No entanto, para o português, o resultado foi justo.

"Uma equipe muito bem organizada defensivamente. O segredo é perceber nossas forças, perceber nossas forças e saber contra quem e como vamos dividir o jogo. A Portuguesa tinha uma linha de cinco muito bem definida, sem abrir espaços. Foi difícil. Claro que com menos um foi menos difícil ainda, mas sabíamos que seria um jogo de paciência, continuar insistindo. Acaba que foi uma vitória justa, de uma equipe que é melhor, faz um trabalho sério. Parece fácil manter esse nível de consistência e concentração em todos os jogos, sabendo das expectativas altas", disse.

"Foi uma vitória justa, difícil, contra uma equipe muito bem organizada, que tentou fechar de todas as maneiras. Tivemos controle de bola, mas temos que ser objetivos, verticais porque temos que colocar bola na área, faltas, pênaltis. Em momentos fomos passivos, mas de modo geral, produzimos o suficiente para sair daqui com a vitória, ficam dois gols e nossa baliza a zero também é importante", seguiu.

O Palmeiras ficou com um a mais em campo desde os 15 minutos do segundo tempo. No lance, Luan sofreu um pisão de Victor Andrade. No campo, o árbitro assinalou a falta e depois foi chamado pelo VAR para analisar a possibilidade de cartão vermelho. Após a revisão, Thiago Luis Scarascati mandou o jogador da Lusa mais cedo para o vestiário. Já o primeiro gol do Verdão saiu aos 21 minutos, com Flaco López, de cabeça. Enquanto o segundo foi marcado por Gabriel Menino, nos acréscimos.

Com a equipe já classificada às quartas do Paulistão de forma antecipada, havia a expectativa de que o treinador mandasse a campo um time alternativo. Porém, não houve grandes mudanças e Abel escalou uma equipe praticamente titular. A grande alteração foi a entrada de Caio Paulista entre os onze iniciais. O treinador explicou a motivação de manter

"É um fato, não posso mentir: o campeonato é muito longo, tem muitos jogos. O último jogo contra o Mirassol foi em terreno pesado, duro e hoje também. Os jogadores tem que fazer muita força; Temos que pensar em três aspectos, queremos preparar todos os jogadores porque esse ano vai ter Copa América e temos jogadores que podem ir às seleções e temos que achar soluções. A segunda é questão do calendário apertado, jogos seguidos, e terceiro o próprio treinador tem dinâmicas diferentes que queremos implementar e isso requer tempo. Ver as duplas no meio de campo, onde temos quatro jogadores muito competitivos, Aníbal, Zé e Menino e outro que está mordendo o calcanhar, que é o Fabinho. É uma posição que vai dar boa dor de cabeça e é isso que eu quero. Ter bons jogadores e ter opções de fora para entrar, como foi hoje. Zé e Aníbal foram bem. Depois quando substituímos, os dois (Ríos e Menino) acrescentaram mais intensidade. Eles que fabricam o segundo gol. É bom ver as dinâmicas, quais duplas encaixam melhor. Como temos muitos jogos, não sobrecarregar todo mundo", finalizou.

Com a vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos 24 pontos e garante o primeiro lugar do Grupo B. Além disso, ultrapassa o Santos e assume a liderança geral da competição. O Verdão agora volta a campo no domingo para clássico contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 11ª rodada.