Vítor Pereira diz que Fábio Santos é 'covarde' e critica António

O treinador Vítor Pereira, com passagens por Corinthians e Flamengo, disse, em entrevista ao jornal português "Record", que o ex-lateral esquerdo Fábio Santos é covarde. O português ainda criticou o conterrâneo António Oliveira, atual comandante do time alvinegro.

O que aconteceu

Fábio Santos disse que Vítor Pereira era um gestor "horrível". Em entrevista ao "MunDu Meneses", o ex-lateral afirmou ainda que o técnico português fez um bom trabalho de campo, levando o time à final da Copa do Brasil.

"Sorriu oito meses para mim e dá esta entrevista covarde", disse Vítor Pereira, que respondeu às críticas dizendo que aceitaria qualquer discordância se o assunto fosse abordado pessoalmente, chamando Fábio Santos de covarde por abordar o tema em uma entrevista.

"Outros jogadores estariam incrédulos". Vítor Pereira disse ter certeza que jogadores como Gil e Yuri Alberto não dariam respostas como a de Fábio Santos e afirmou que seus números no Corinthians o defendem.

Vítor Pereira comandou o Corinthians em 2022 por 58 jogos. Ele chegou no meio do Campeonato Paulista, em que o Timão caiu nas semifinais. No Brasileiro, ele conduziu o time ao quarto lugar e uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte. Além disso, a equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil.

Saída conturbada. No fim de 2022, Vítor Pereira alegou que precisava cuidar da saúde da sogra para não renovar com o Corinthians. No início da temporada seguinte, porém, ele foi apresentado pelo Flamengo.

Não entendo esta falta de personalidade e caráter desse senhor, porque se me tivesse dito na altura, olhos nos olhos, teria compreendido, podia discordar, mas teria compreendido. Seria uma conversa de homens, de jogador-treinador, que eu admito sem qualquer problema com qualquer atleta. Andou oito meses sorrindo para mim e para a minha equipa técnica, de aparente boa relação com todos, e vem agora, após este tempo todo, dar esta entrevista covarde! Porque, lamento dizer isto, só de um covarde é que se pode esperar este tipo de entrevista. Vítor Pereira, ao "Record", de Portugal

Críticas a António Oliveira

Vítor Pereira também disse que ainda vive um drama familiar - com relação à saúde da sogra - e sentiu que o fato foi usado por António Oliveira para angariar popularidade.

A esposa de António criou o perfil "Sogra da Fiel", como uma forma de brincar e mostrar que a sogra do atual treinador está bem. Ela disse ao UOL que recebeu muitas mensagens de corintianos perguntando sobre a saúde da mãe dela, o que a motivou a criar a conta no Instagram.

A brincadeira caiu no gosto dos corintianos. Em poucos dias no ar, a página contava com mais de 15 mil seguidores