Vin Diesel dos gramados? Árbitro abre o jogo sobre comparação com astro

Basta olhar para o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima que se compreende totalmente o apelido de 'Vin Diesel'. A semelhança ao astro do cinema já confundiu torcedores e vira apelido dentro de campo. Até ele concorda que realmente é parecido com o protagonista de 'Velozes e Furiosos'.

O que aconteceu

Em entrevista ao UOL, Jean Pierre contou que já foi confundido com o ator e que a semelhança virou apelido com o narrador Jader Rocha, atualmente no Sportv. Segundo ele, os jogadores brincam com o apelido em campo e isso gera uma aproximação importante durante as partidas.

"Quando eu comecei a apitar, o Jader Rocha (narrador) estava na RBS (afiliada da Globo no RS) e colocou o apelido. Antes, o Claudio Duarte (ex-técnico e comentarista) me chamava de 'monsieur' ('senhor', em tradução livre de francês) porque Jean Pierre é um nome francês", contou.

Na verdade, isso facilita com os jogadores, porque muitas vezes não sabem meu nome e me chamam de Vin Diesel. A gente brinca, a coisa flui. A semelhança muitas vezes chama atenção no primeiro momento, mas nunca me atrapalhou, pelo contrário

Já se confundiram

Jean Pierre brincou sobre a semelhança com o ator: "A conta bancária poderia ser mais parecida", disse. Mas admitiu que também se julga parecido com Vin Diesel.

Não é sempre, mas tem alguns momentos que acho a semelhança mais forte. Em algumas viradas de rosto, acho parecido. Em 2012, fizemos uma brincadeira, uma matéria de televisão, eu dirigi uns carros como nos filmes, cheguei no centro de Porto Alegre e ali deu para enganar uma quantidade de pessoas. Foi uma brincadeira legal, muitos se confundiram. Mas hoje ele está mais parecido comigo do que eu com ele (risos).

Dentro de campo é bom. "Sempre foi uma forma de se aproximar dos jogadores. É minha característica, sou de conversar, falar com os atletas. Nos jogos em que eu trabalho, sempre tem uma interação bacana, eles sabem o limite deles e eu sei o meu. Isso é legal. Tenho boa relação com os jogadores e essa semelhança, o apelido, sempre ajuda. Durante os jogos, eu coloco apelido neles (jogadores) e eles em mim, e isso facilita bastante."