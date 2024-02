'Vilã da história é a CBF': Mauro Cezar concorda com reclamação dos clubes

O colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte que a principal responsável pela bagunça no calendário do futebol brasileiro é a CBF. Segundo ele, os clubes pecam pela subserviência à entidade, mas foi ela quem definiu que o Brasileirão 2024 terá nove rodadas durante a disputa da Copa América.

'Os clubes pecam pela subserviência à CBF': "Tem um ponto importante que as pessoas falam: 'ah, os clubes concordam com o calendário e depois querem mudar'. Ninguém concorda com calendário nenhum, a CBF vai lá e coloca o calendário, publica no site dela e dá uma banana para todo mundo. Era assim com outros presidentes e é assim com o atual. Eles vão lá e divulgam: o calendário é esse e ponto, acabou; ou seja, vai ter jogos com a Copa América em andamento. Eles não perguntam ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Vasco, ao Cruzeiro, ao Atlético-MG, ao Grêmio, ao Bahia: 'e aí, está legal esse calendário, o que vocês acham de ter jogo durante a Copa América?' Até porque, se falasse, é claro que alguém ia reclamar. Opa, isso aqui não, vamos mudar esse negócio. Essa é a questão, a CBF que cria essa situação, nesse ponto aí, os clubes pecam muitas vezes pela subserviência, por ficarem alinhados com a CBF e não reclamarem em pontos importantes, mas ela divulga o calendário, joga o calendário e dane-se".

'A vilã da história é a CBF': "Quando as pessoas falam que os clubes concordam, elas de certa forma acabam perdoando a vilã da história, que é a CBF, que mantém esse calendário para que os estaduais, que são do interesse das federações, que sustentam o presidente da CBF no sentido de elegê-lo, e por isso os estaduais ocupam um pedaço grande do calendário. Nós estamos em março, o normal, o correto, adequado, seria que nessa última semana de fevereiro estivesse terminando os estaduais e começasse já o Brasileiro, um mês antes. Se isso acontecesse, poderia parar na Copa América sem problema, para na Copa América. Ou então, que ela fizesse o quê? 'Olha, os estaduais vão parar em fevereiro, começa o Brasileiro em março e vamos disputar as fases finais dos estaduais durante a Copa América'. Por que ela não fez isso? Ah, mas aí os times pequenos vão ter que manter seus times até lá. Ótimo, assim não manda essa turma toda embora".

'O calendário é assim por causa da CBF': "Você quer jogar a final do estadual durante a Copa América ou partidas importantes de Copa do Brasil e Brasileirão? Aí não dá para ter tudo, seria uma saída razoável, que poderia ter sido colocada à mesa e discutida, essa e outras eventuais situações, mas não acontece. Eles vão lá e colocam, é isso aqui, então os clubes estão tentando mudar, remendar, algo absurdo criado pela CBF. São 9 rodadas, é muita coisa, 9 rodadas sem jogadores importantes. Vamos falar no Palmeiras, o campeão brasileiro: digamos que convoque Weverton, Gómez, Piquerez, Raphael Veiga, um dos dois laterais direitos, que é uma posição carente, um Zé Rafael da vida, quatro ou cinco caras que o Dorival, o técnico do Uruguai, mais o técnico do Paraguai vão convocar. Como é que faz? Você perde esses jogadores todos, que time que vai botar em campo? Não é só o Flamengo, o Flamengo é o que mais vai sofrer, mas o Palmeiras e outros também vão sofrer, isso gera uma distorção técnica bizarra na competição. Ou seja, ela mesma avacalha o campeonato dela, não estamos falando de uma, duas rodadas, são 9 rodadas. Esse não é um problema dos clubes, esse é um problema da CBF, o calendário é assim por causa da CBF".

