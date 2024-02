Treinador do Brighton confirma lesão de Mitoma que deve perder o restante da temporada

Nesta terça-feira, o treinador Roberto De Zerbi anunciou que Kaoru Mitoma deve ficar de fora do restante da temporada do Brighton. O japonês tem uma lesão nas costas.

"É uma lesão nas costas. É uma problema importante. Eu acho que dois ou três meses (fora), mas dois ou três meses acaba a temporada", disse o comandante.

Mitoma já tinha desfalcado o clube inglês no começo do ano por conta de um problema no tornozelo e a disputa da Copa da Ásia com a seleção japonesa. Ele havia retornado ao time na derrota contra o Tottenham no último dia 10, mas já foi desfalque na última partida pelo Campeonato Inglês.

Wolves at Molineux? Take it away, Kaoru! ?? pic.twitter.com/PvOrFCd0GF ? Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 27, 2024

O japonês é peça importante para a formação de De Zerbi. Na temporada disputou 26 jogos, marcou três gols e distribuiu seis assistências.

O Brighton continua na briga por competições europeias na próxima temporada. O clube ocupa a 7ª posição no Campeonato Inglês e está oito pontos atrás do Tottenham, primeiro time dentro do G5. O time ainda está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra e vai enfrentar a Roma nas oitavas de final da Liga Europa em março.

A partida contra o Wolves pela Copa da Inglaterra acontece nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília).