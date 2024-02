Tite cumpre objetivo traçado e transforma Flamengo em máquina de defender

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem os melhores números defensivos da história nesse início de Campeonato Carioca. Com apenas um gol sofrido, o time conseguiu alcançar a solidez trabalhada pelo técnico Tite desde sua chegada ao clube.

O que aconteceu

Pela primeira vez, o Fla não sofreu gols em nove das dez primeiras partidas do Estadual. É o melhor desempenho do clube, superando a temporada de 1985.

O Flamengo também tem a melhor defesa entre os 20 clubes da série A. A equipe está invicta na temporada com sete vitórias e três empates.

Auxiliares de Tite, Cléber Xavier e César Sampaio têm feito trabalhos especiais com o setor defensivo. Isso envolve não só a linha de quatro atrás, mas também o setor de meio-campo. Tite tem o costume de dividir a comissão técnica para reforçar o treino específico de cada posição.

A ideia é que o processo de defesa comece desde o ataque com a marcação sob pressão. O Fla tem como filosofia recuperar rapidamente a bola sempre que perde. Essa estratégia resultou em boas oportunidades durante o Fla-Flu. Isso passa pelos pontas, meias e laterais até chegar aos zagueiros.

Melhorar a defesa foi um foco de Tite desde a chegada. Com Jorge Sampaoli, por exemplo, foram 30 gols sofridos em 23 jogos do Brasileirão. O treinador logo identificou o problema e buscou melhorar, principalmente valorizando o bom momento vivido por jogadores como Fabrício Bruno, Léo Pereira e Erick Pulgar.

O Flamengo não só leva menos gols como também sofre menos nos jogos. A média de finalizações sofridas pelo Flamengo em 2024 é de 6,75 por partida. Nos 12 compromissos com Tite no ano passado, esta marca foi de 11,6, com 11 gols sofridos em 12 jogos.

O clube passou pelos três primeiros grandes testes do ano ileso. Nos clássicos contra Vasco, Botafogo e Fluminense, Rossi não sofreu gols. Se permanecer assim nos próximos jogos, o Rubro-negro se garante pelo menos na decisão do Carioca, já que deve ter a vantagem do empate na semifinal. O time está a um empate de confirmar o título da Taça Guanabara.

Na vida e no esporte, as pessoas acham que o equilíbrio é fácil, mas é muito difícil. O primeiro tempo foi equilibrado, mas tivemos uma supremacia muito grande no segundo tempo. É uma equipe que faz mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e também não é boa porque ataca, mas é boa porque é equilibrada Tite, após o Fla x Flu

Bons frutos

Equilíbrio é a palavra de ordem no Flamengo. O objetivo é fazer com que o time não sofra na defesa, mas seja letal no ataque.

O Flamengo apostava em Rossi voando em 2024 depois de um 2023 mais conturbado. Adaptado ao Brasil e entrosado com os companheiros, o goleiro demonstrou mais segurança.

A boa fase rendeu também uma renovação a Fabrício Bruno. As conversas andaram desde o fim do ano passado e o zagueiro assinou novo vínculo até o fim de 2028 e com valorização salarial.

No modo "Karolino", Léo Pereira vive o melhor momento no clube. O zagueiro foi importante nos clássicos, decisivo e ainda caiu nas graças da torcida pelo namoro com a influencer Karoline Lima.

Os laterais ganharam confiança. Varela, quase esquecido em 2023, virou titular absoluto e vem ganhando elogios da torcida mesmo sendo contestado até pouco tempo atrás. Ayrton Lucas ganhou a sombra de Matias Viña, mas parece ter conquistado Tite.

Esse é um perfil do nosso treinador, uma equipe que leva poucos gols. Estamos nos dedicando para esse número permanecer baixo. Temos pessoas qualificadas no meio e no ataque Fabrício Bruno

