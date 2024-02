Sem Mercado e Enner Valencia, Inter divulga relacionados para encarar o Asa na Copa do Brasil; veja lista

O Internacional divulgou, nesta terça-feira, a lista dos 19 atletas relacionados pelo técnico Eduardo Coudet para o confronto decisivo da primeira fase da Copa do Brasil diante do Asa-AL. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca.

Para o duelo em solo alagoano, o Inter terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Gabriel Mercado, o goleiro Sergio Rochet e o meio-campista Hyoran, que já não figuraram na lista para o clássico contra o Grêmio, seguem fora.

Outra importante ausência com a qual Coudet terá que lidar será a do atacante Enner Valencia. Apesar de ter entrado em campo no Gre-Nal, o equatoriano não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, assim como o volante Gabriel. O Colorado, porém, não informou os motivos por trás dos desfalques.

?Maceió Chegamos em Alagoas para o primeiro duelo da @CopaDoBrasilCBF. #VamoInter pic.twitter.com/ecPEF9MDZi ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 27, 2024

Outros jogadores que também ficaram de fora da relação do técnico argentino foram o lateral direito Hugo Mallo, o atacante Luiz Adriano e o meio-campista Carlos de Pena.

Novo reforço do Colorado, o volante Fernando ainda não fará sua estreia com o time. Além de ter sido contratado após o fechamento do período de inscrições do Gauchão, o atleta ainda não foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Com os 19 jogadores escolhidos por 'Chacho' Coudet, o Internacional vai em busca da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Um simples empate leva a equipe colorada para a próxima fase, mas o Asa também luta pela vaga e vai em busca da vitória.

Confira os relacionados do Inter para o jogo contra o Asa:

Goleiros: Anthoni e Diego;

Anthoni e Diego; Defensores: Vitão, Fabricio Bustos, Renê, Robert Renan, Igor Gomes e Thauan Lara;

Vitão, Fabricio Bustos, Renê, Robert Renan, Igor Gomes e Thauan Lara; Meio-campistas: Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Áranguiz, Mauricio, Rômulo e Gustavo Prado;

Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Áranguiz, Mauricio, Rômulo e Gustavo Prado; Atacantes: Lucas Alario, Wanderson, Wesley e Lucca.