São Paulo parabeniza Carlos Alberto Parreira em seu aniversário de 81 anos

O São Paulo parabenizou o ex-técnico Carlos Alberto Parreira que completou 81 anos nesta terça-feira. O comandante treinou o clube paulista em 1996.

Tetracampeão do mundo com a Seleção em 1994, ele comandou o São Paulo por 21 jogos em 1996.

Em janeiro, a CBF divulgou que o ex-treinador passa um tratamento contra um câncer no sistema imunológico.

? Hoje é aniversário de Carlos Alberto Parreira, completando 81 anos! Tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, Parreira comandou o São Paulo em 1996, totalizando 21 jogos em sua passagem. Parabéns, professor!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/tw5yiDtpPU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2024

Além do Tricolor paulista, Parreira comandou equipes como o Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense. Já treinou times na Ásia e as seleções da África do Sul, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O aniversariante disputou cinco Copas do Mundo ao longo da carreira. Foi campeão brasileiro com o Fluminense em 1984 e campeão da Copa do Brasil com o Corinthians em 2002.