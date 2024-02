São Paulo busca manter tabu de quase 33 anos contra a Inter de Limeira

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), em partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Paulista. Para este jogo, o Tricolor planeja manter um grande tabu: a equipe não perde para o adversário desde 1991, há quase 33 anos.

Segundo o site OGOL, a última vez que a Inter de Limeira derrotou o São Paulo foi no dia 9 de outubro de 1991, em jogo válido pelo Paulistão. Na ocasião, o time do interior paulista goleou o gigante brasileiro por 4 a 1.

De lá pra cá, as equipes se encontraram em onze oportunidades, com oito vitórias do São Paulo e três empates. O Tricolor Paulista anotou 25 gols no período, contra apenas quatro da Inter de Limeira.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 28/02 (quarta), 21h35

? Inter de Limeira

? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h

? Palmeiras

? MorumBIS ? 10/03 (domingo), 16h

? Ituano

? Novelli Júnior#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/yxbW4k4fRy ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

Os times se enfrentaram pela última vez no Campeonato Paulista de 2023, em jogo que terminou com goleada tricolor por 5 a 1, no estádio do MorumBIS.

No retrospecto geral, o São Paulo também leva vantagem sobre o adversário. Ao todo, as equipes travaram 46 duelos, com 24 vitórias a favor do Tricolor e apenas cinco da Inter, além de 17 empates.

O tabu pode ser quebrado nesta quarta-feira, quando as duas equipes se reencontram pelo Estadual. Segunda colocada do Grupo C com 14 pontos, a Inter de Limeira está perto de carimbar a classificação para a próxima fase da competição. O São Paulo, vice-colocado do Grupo D, busca a vitória para afastar a má fase.