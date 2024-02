Santos obtém Certidão Negativa de Débitos Federais; entenda

O Santos anunciou nesta terça-feira que obteve uma Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Com isso, o clube pode negociar empréstimos bancários, obter patrocínios de órgãos públicos, utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Além disso, significa que o Peixe está cumprindo as obrigações do PROFUT, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.

A certidão ainda demonstra que o Alvinegro Praiano "cumpre com as responsabilidades fiscais e financeiras, pagando os impostos e dívidas anteriores".

Apesar disso, o Santos vive um momento conturbado nos bastidores. Isso porque o clube foi notificado pela Fifa por uma dívida de cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual) com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação de Christian Cueva.

Desta forma, o time receberá um novo transfer ban. O Peixe se livrou da mesma punição nesta segunda-feira, após quitar um débito de R$ 4 milhões com o técnico Fabián Bustos.