Condenado por estupro, Robinho participa de churrasco no CT do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos promoveu um churrasco ontem no CT Rei Pelé após a vitória sobre o São Bernardo por 2 a 1 e Robinho, condenado por estupro, compareceu.

O que aconteceu

Robinho participou de um churrasco no Santos em comemoração à vitória. O Peixe organizou uma celebração no CT Rei Pelé após vencer no MorumBis lotado, com 50 mil pessoas.

A celebração foi composta por membros da diretoria, comissão técnica, elenco e convidados da presidência. O intuito da reunião foi manter o clima leve para a semana livre de preparação contra o Red Bull Bragantino no final da semana. O presidente Marcelo Teixeira esteve presente.

Além de Robinho, o ex-goleiro Fábio Costa também esteve presente. Adilson Durante Filho, conselheiro que já esteve expulso do quadro associativo do Santos por ato racista, também esteve no local.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão em 2022 por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

Com o Santos líder geral do Campeonato Paulista e clima leve nos bastidores, o Peixe deve promover celebrações mais vezes. O Peixe lidera a competição e o grupo A, com 22 pontos.

Em nota, o Santos se posicionou sobre o assunto e negou que tenha tido convite ou participação do jogador na confraternização.

O Santos FC esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira (27) no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O Clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização.