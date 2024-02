Portuguesa x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo atrasado da 5ª rodada do Paulistão

O Palmeiras visita a Portuguesa nesta quarta-feira em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.

Onde assistir: o duelo Portuguesa x Palmeiras terá transmissão exclusiva do canal TNT Sports e da plataforma de streaming HBO Max. Além disso, você também pode acompanhar o tempo real da partida aqui no site da Gazeta Esportiva.

A quinta rodada do Paulistão foi disputada no dia 3 e 4 de fevereiro. Contudo, o Verdão teve a decisão da Supercopa Rei, contra o São Paulo, nessa oportunidade e precisou ter o jogo reagendado. Esse duelo estava marcado, inicialmente, para acontecer no dia 21 de fevereiro, mas foi adiado uma semana mais tarde.

Na última rodada, o Palmeiras venceu o Mirassol, por 3 a 1, na Arena Barueri, e garantiu a classificação às quartas de final do Estadual com duas rodadas de antecedência e um jogo atrasado. Com 21 pontos e na liderança do Grupo B, a equipe comandada por Abel Ferreira está invicta, com seis vitórias e três empates.

Para esta partida, o Verdão seguirá com alguns desfalques. São eles os atacante Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) e o lateral direito Mayke. Este último iniciou a transição física na segunda-feira e em breve ficará à disposição do treinador.

Do outro lado, a Portuguesa foi derrotada pelo Botafogo-SP, por 2 a 1, no Estádio Santa Cruz. A Lusa tem sete pontos e é a segunda colocada do Grupo A, atrás do Santos, que tem 22. Assim, a equipe comandada pelo técnico Pintado ainda sonha com uma vaga à próxima fase.