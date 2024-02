Netflix dá spoiler de como será o duelo ao vivo entre Nadal e Alcaraz

Do UOL, em São Paulo

A Netflix dará mais um passo, talvez o maior deles até agora, para mergulhar nas transmissões esportivas ao vivo. No domingo (3), às 17h30 (horário de Brasília), promoverá o esperado encontro entre os tenistas Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

O primeiro é um dos maiores nomes da história do esporte, com 22 títulos de Grand Slam, e o outro, também espanhol, é o maior nome da nova geração e está na segunda posição do ranking mundial.

"Estamos animados em produzir um grande evento ao vivo. Visualmente teremos algo realmente especial e muito emocionante", disse ao UOL Gabe Spitzer, VP de esportes não ficcionais da Netflix.

Ele não revela o investimento no projeto, mas reforça que a partida que terá cobertura em inglês e espanhol contará com comentários de grandes nomes da história do tênis, como Andre Agassi, Andy Roddick, Jim Courier, Mary Joe Fernández e Patrick McEnroe, e para o mercado espanhol, os tenistas Feliciano Lopez, David Ferrer e o ator Santi Millán.

"Será uma partida de exibição, mas estamos muito animados porque eles só se enfrentaram três vezes na carreira. Nós realmente estamos apontando qual entretenimento podemos trazer ao nosso público, e esperamos que eles gostem disso", afirma Spitzer.

A partida será disputada em Las Vegas e a lesão que tirou Alcaraz do Rio Open, na semana passada, parece que não vai atrapalhar os planos da Netflix. "São dois jogadores incríveis. Nadal é um dos melhores de todos os tempos e Alcaraz mostrou, mesmo com pouco tempo de carreira, que poderá ser um dos melhores de todos os tempos. Então estamos animados em poder oferecer isso aos nossos fãs ao redor do mundo."

Projetos futuros da Netflix

Gabe Spitzer evita dar spoiler sobre o que mais vem pela frente. Mas revela que a Netflix não tem intenção de entrar na disputa pelos direitos de transmissão ao vivo de competições esportivas. "Nós não temos planos para isso neste momento. Nosso foco é abordar o drama no esporte, contar essas narrativas", diz.

Sobre o Brasil, ele conta que existem projetos em torno de Vini Jr, que já foram anunciados, e diz que a produção que contará a história do piloto Ayrton Senna está chegando. "Vai ser incrível", afirma. Ele também diz que a Netflix está preparando um especial sobre os principais velocistas do atletismo, já pensando nos Jogos Olímpicos, em Paris.

"Você pode procurar conteúdo em uma emissora que só faz esportes vivos. Mas se você quer criar novos fãs, acho que nós somos o lugar para isso. E nós queremos contar essas histórias realmente dramáticas e autênticas. Obviamente, com o alcance que temos ao redor do mundo, eu acho que estamos tendo sucesso nesta empreitada e isso é nosso grande diferencial", conclui.