Marcelo treina e tem chance de enfrentar a LDU na decisão da Recopa-Sul-Americana

O Fluminense segue com os treinos visando o confronto de volta, diante da LDU-EQU. A partida será realizada nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, valendo o título da Recopa Sul-Americana.

O técnico Fernando Diniz pode ter uma boa notícia para o jogo. Isso porque o lateral esquerdo Marcelo treinou nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho.

O jogador saiu do confronto de ida, no Equador, ainda no primeiro tempo, após sentir dor no tendão do pé direito. Com isso, o lateral foi desfalque também na derrota para o Flamengo no último domingo, pelo Campeonato Carioca.

Porém, apesar de ter treinado, a presença do camisa 12 é incerta nesta quinta-feira. O técnico Fernando Diniz ainda vai realizar mais uma atividade para definir a escalação visando o confronto contra os equatorianos.

Para conquistar o título, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título, já que na ida foi derrotado por 1 a 0. Em caso de triunfo por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.