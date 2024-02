Jogadores do Manchester United pedem folga após derrota; comissão técnica recusa

Um número não divulgado de jogadores do Manchester United pediu folga para a comissão técnica no domingo seguinte à derrota para o Fulham por 2 a 1 pela Premier League. O costume do treinador Erik ten Hag é de, no dia seguinte dos jogos, fazer atividades de relaxamento e análises de vídeo.

O pedido dos atletas gerou surpresa e logo depois foi rejeitado, mantendo a rotina padrão do treinador holandês.

Em novembro, o jornal britânico Guardian relatou que uma parte do elenco dos Red Devils acreditava que a má fase do clube vinda por conta do excesso de treinos de ten Hag durante a pré-temporada.

Os jogadores diziam que estavam tão cansados quanto no fim da temporada anterior. Essa derrota encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas do United.

No momento, o Manchester United está na sexta colocação da Premier League com 44 pontos, oito a menos que o primeiro time no G4. A parte esportiva do clube foi recém-adquirida por Sir Jim Ratcliffe, que analisa meticulosamente se manterá ten Hag no clube.