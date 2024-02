São Paulo: James Rodríguez é relacionado para enfrentar Inter de Limeira

James Rodríguez vive a expectativa de receber sua primeira oportunidade no São Paulo em 2024. O meia colombiano foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra a Inter de Limeira, às 21h35 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, na capital federal, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

James Rodríguez foi inscrito no Paulistão na vaga de Luiz Gustavo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. Após sinalizar o desejo de permanecer no São Paulo, o colombiano voltou a fazer parte dos planos da comissão técnica liderada por Thiago Carpini.

Insatisfeito com a falta de oportunidades no São Paulo, James Rodríguez chegou a manifestar sua vontade de deixar o clube, porém, após algumas semanas se limitando apenas a treinos e, provavelmente, sem ter recebido uma proposta de outro clube mais vantajosa, optou por seguir no Tricolor.

James Rodríguez deve iniciar o duelo com a Inter de Limeira no banco de reservas, porém, em meio à falta de resultados positivos do São Paulo nas últimas rodadas, há possibilidade de o colombiano ser acionado por Thiago Carpini, dado seu poder criativo, técnica apurada e também a bola parada, um de seus pontos fortes.

James Rodríguez chegou ao São Paulo no início de agosto. Desde então, o colombiano disputou 14 jogos pelo São Paulo, marcou um gol e deu três assistências. Com alguns bons lampejos, mas longe de colecionar atuações decisivas, o meio-campista acabou ficando marcado por ter perdido o pênalti que culminou na eliminação do Tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, em pleno Morumbis.

O treino

Nesta terça-feira, o São Paulo finalizou sua preparação no CT da Barra Funda com um trabalho tático posicional com os atletas que serão titulares contra a Inter de Limeira. Também houve um ensaio de bolas paradas. Já o restante do grupo participou de atividades em campo reduzido em um outro gramado.

Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) foram a campo para exercícios com a fisioterapia. Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), se limitou a trabalhos no Reffis Plus.