Gabriel Jesus fala sobre vontade de voltar ao Palmeiras e elogia Endrick: "Potencial gigantesco"

O atacante Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, falou sobre sua vontade de um dia retornar ao Palmeiras, clube pelo qual foi revelado e ficou até 2016. O jogador também elogiou Endrick, outra Cria da Academia, em entrevista ao canal Cartoloucos, no Youtube.

"Tenho vontade sim (de voltar ao Palmeiras). Mas, se for para voltar, quer voltar bem, não para pendurar as chuteiras", disse Jesus, que revelou também o sonho de conquistar uma Libertadores com o time.

Gabriel Jesus chegou ao Palmeiras em 2012 para as categorias de base. Posteriormente, estreou na equipe profissional em 2015. Em duas temporadas, a Cria do Verdão conquistou a Copa do Brasil (2015) em cima do Santos, e o Campeonato Brasileiro (2016), tirando o clube de uma fila de 22 anos.

Durante a entrevista, Jesus elogiou Endrick, também formado nas categorias de base do Verdão. Ambos tiveram chance de jogar juntos por alguns minutos na derrota do Brasil para a Argentina, em novembro de 2023, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na equipe, então comandada por Fernando Diniz, Gabriel começou como titular e Endrick entrou no segundo tempo.

"O Endrick tem um potencial gigantesco e só tem 17 anos. Ele está um patamar acima. Jogamos um pouco contra a Argentina, deu para aproveitar um pouco. Duas crias do Verdão. O moleque é sensacional", seguiu.

Depois de se destacar no Verdão, Gabriel Jesus foi vendido ao Manchester City, com 19 anos, onde permaneceu até 2022. Depois disso, assinou contrato com o Arsenal, seu time há duas temporadas.

Endrick seguirá os passos de Jesus ao sair do Palmeiras rumo a Europa. O jovem de 17 anos tem contrato assinado com o Real Madrid e se apresenta na Espanha em julho, quando completa 18 anos. Enquanto essa data não chega, ele segue à disposição do técnico Abel Ferreira.