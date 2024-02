Em alta no Flamengo, Léo Pereira sonha com a Seleção Brasileira

O setor defensivo do Flamengo vem sendo destaque em 2024. Léo Pereira, um dos líderes da defesa, revelou o desejo de defender a Seleção Brasileira.

Os rubro-negros tomaram apenas um gol em dez jogos oficiais na temporada. Além disso, o único revés aconteceu contra o Nova Iguaçu, quando a equipe atuou com uma formação alternativa.

A boa fase da defesa fez o zagueiro Léo Pereira admitir a ansiedade por uma convocação para a Seleção Brasileira. "Eu acho que estou fazendo um bom início de ano. Eu estou focado aqui no Flamengo e com certeza se vier ficarei muito feliz. Estou fazendo as coisas bem feitas aqui, todo mundo vai estar vendo. Confesso, estou ansioso... Está rolando um comentário aí que talvez venha essa convocação, mas isso eu deixo para o Dorival agora. Ainda não veio a ligação, mas espero que ele possa me ligar ".

Dorival Júnior vai fazer sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira nesta sexta-feira. O treinador vai chamar os jogadores para atuarem nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março.

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Madureira para confirmar o título da Taça Guanabara (primeira fase do Campeonato Carioca).