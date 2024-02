Corinthians se destaca em atributos ofensivos no Campeonato Paulista; confira

Apesar da situação delicada na tabela, a equipe do Corinthians se destaca em alguns atributos ofensivos no Campeonato Paulista. Esses números foram potencializados com o jogo de muito volume contra a Ponte Preta, no último domingo. Mesmo com o alto volume de chances criadas, a equipe comandada por António Oliveira deixou a Neo Química Arena derrotada por 1 a 0, no último domingo.

O Corinthians lidera o Paulistão em média de finalizações, com 16,3 por partida, segundo o Sofascore. Os rivais São Paulo e Palmeiras aparecem logo em seguida, com 16,2 e 15,4, respectivamente.

O Timão também se destaca nos cruzamentos certos. No Estadual, a equipe lidera o quesito em média, com 6,7 por duelo, seguido de Grêmio Novorizontino (6,2) e Palmeiras (6,0).

O Alvinegro ainda se encontra na terceira posição em posse de bola (57,2%), passes certos (358) e finalizações certas por jogo (4,7). Ao todo, o Corinthians soma 11 gols em 10 jogos disputados.

Com a derrota para a Ponte, a situação do Coringão na tabela ficou ainda mais complicada. A equipe se encontra na lanterna do grupo C, com 10 pontos, atrás de Mirassol (14), Inter de Limeira (14) e Red Bull Bragantino (18).

Até o final da primeira fase do Estadual, o Corinthians encara Santo André em casa, no próximo sábado, e o Água Santa fora, no dia 10 (domingo).