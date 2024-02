Corinthians recebe visita de dirigentes do Bayer Leverkusen para reunião no CT

O Corinthians teve um encontro especial nesta terça-feira. Dirigentes do Bayer Leverkusen, da Alemanha, visitaram o CT Dr. Joaquim Grava e reuniram-se com membros da diretoria do Timão.

A delegação do time alemão, que está viajando pela América do Sul, passou pelo local para conhecer as instalações e conversar com a diretoria do Corinthians, atualmente presidida por Augusto Melo. O principal objetivo do "encontro institucional" era estreitar laços entre os clubes.

A reunião foi intermediada pelo ex-jogador Paulo Sérgio, que defendeu ambas as equipes no decorrer da sua carreira profissional. Ele, inclusive, aparece nas imagens divulgadas pelo Timão.

Comandado pelo espanhol Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen é a grande sensação da Europa nesta temporada. O time lidera o Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, Bayern de Munique.