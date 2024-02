Com Pedro Raul e Igor Coronado, Corinthians treina de olho no duelo com o Santo André

Na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a semana de treinos para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Destaque para Pedro Raul, que concluiu a transição após se recuperar de uma lesão sofrida no dia 11 deste mês, participando assim de toda a atividade. Além do atacante, o recém-contratado Igor Coronado, que ainda não estreou, também treinou o tempo todo com o grupo. A equipe recebe o Santo André no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada da competição.

Após um dia de descanso, os atletas iniciaram as atividades na parte interna do CT, com ativações na academia. Já no campo 3, os profissionais realizaram o aquecimento e o treino tático sob o comando da comissão técnica. Nele, o treinador António Oliveira organizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido. Por fim, ainda com espaço encurtado, os demais jogadores realizaram um trabalho de enfrentamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Nesta quarta-feira, novamente no período da manhã, o elenco dará sequência na preparação para o duelo diante do Santo André.

Atualmente, o Corinthians se encontra na última posição do Grupo C, com dez pontos. Por isso, a equipe busca o triunfo para tentar se aproximar da zona de classificação às quartas de final.