Copa da Inglaterra: Haaland faz cinco, City goleia Luton Town e avança

O Manchester City visitou o Luton Town no Kenilworth Road, hoje (27), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, e venceu por 6 a 2. O norueguês Haaland foi o autor dos primeiros cinco gols do Manchester, com quatro assistências de De Bruyne, enquanto o último foi feito por Kovacic. Por outro lado, Jordan Clark anotou os dois dos mandantes.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Pep Guardiola, que havia eliminado o Tottenham na fase anterior, avançou às quartas de final. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Wolverhampton e Brighton para conhecer seu adversário. Já o Luton Town, que passou pelo Everton para chegar até esta fase, se despede da competição.

O duelo seguinte do Manchester City será no próximo domingo, diante do Manchester United, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12:30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Luton Town volta aos gramados neste sábado, contra o Aston Villa, também pela 27ª rodada da competição. A bola rola às 14:30 (de Brasília), no Kenilworth Road.

Os gols

O primeiro saiu logo cedo, aos três minutos. O atacante Haaland aproveitou o passe de De Bruyne e tocou no canto do goleiro. Já o segundo veio aos 18, novamente anotado pelo centroavante e com assistência do meio-campista belga. O atleta saiu cara a cara e, com uma finalização firme, mandou para o fundo das redes.

O terceiro dele veio aos 40, ainda da primeira etapa. Com o terceiro passe de De Bruyne, Haaland saiu de frente com o goleiro e marcou de cavadinha.

Antes de terminar a primeira etapa, aos 45, o Luton Town reagiu com Jordan Clark. O atleta limpou para a direita e finalizou no ângulo esquerdo do goleiro Ortega para anotar uma pintura.

Os mandantes não pararam, já que aos seis da segunda etapa, surpreenderam e fizeram o segundo, novamente com Jordan Clark. Após assistência de Barkley dentro da área, o atleta finalizou de primeira para fazer mais um bonito gol.

No entanto, aos nove minutos, De Bruyne, pela quarta vez, deixou Haaland sozinho para marcar e fazer a equipe se distanciar novamente no placar.

Para garantir o quinto, Haaland, aos 13, dominou o passe de Bernardo Silva após vacilo da defesa e mandou para o fundo das redes.

Já o último veio com o meio-campista croata Kovacic, aos 27. O jogador recebeu de Stones e, de fora da área, finalizou no alto do gol.