Clubes da NWSL anunciam novos uniformes para temporada

Nesta terça-feira, os clubes que disputam a NWSL (Women's National Soccer League), divisão de elite do futebol feminino dos Estados Unidos, revelaram seus novos uniformes para a temporada 2024/25. Todos os 14 clubes que disputam a competição são sediados nos Estados Unidos, diferentemente da liga masculina que possui clubes de fora, como o Toronto FC e o Vancouver Whitecaps, ambos do Canadá.

The wait is over. Rep your team,

rep your city. Say It With Your Crest?? ? National Women's Soccer League (@NWSL) February 27, 2024

O regulamento do torneio também é diferente do masculino. Existe apenas um grupo com todas as equipes e elas se enfrentam duas vezes, uma em casa e uma fora, totalizando 26 jogos. O primeiro lugar é campeão da fase de grupos e ganha o troféu NWSL Shield. Os oito melhores colocados vão para a fase de mata-mata.

É tradição na liga que todos os clubes divulguem os uniformes no mesmo dia. A abertura da NWSL será no dia 16 de março, entre Kansas City Current e Portland Thorns. Um dia antes, haverá a NWSL Challenge Cup, que é o confronto entre o campeão da fase de grupos (San Diego Wave) e o campeão do mata-mata (Gotham FC).

A liga conta com diversas estrelas da Seleção Brasileira em seus times. A atacante Kerolin, do North Carolina Courage, foi eleita a melhor jogadora da última temporada. O Orlando Pride possui cinco brasileiras: Marta, Adriana, Rafaelle, Luana Bertolucci e Angelina. A lateral direita Bruninha veste as cores do Gotham FC e a meia Ary Borges atua pelo Racing Louisville.