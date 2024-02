Catarino doa camisa do Brasil, do hexa no beach soccer, para museu da Fifa

Do UOL, no Rio de Janeiro

Capitão da seleção brasileira de beach soccer, Catarino doou sua camisa do hexacampeonato mundial para o museu da Fifa. Ela simboliza o gol que fez sobre o Japão, nas quartas de final, que ficou marcado por ser o de nº 400 do Brasil em Copas do Mundo, sendo o primeiro país a atingir essa marca.

O que aconteceu

O tento histórico foi o oitavo na vitória por 8 a 4 sobre os japoneses. Depois a seleção brasileira venceu o Irã, por 3 a 2, nas semifinais, e a Itália, por 6 a 4, na final.

O cria do Chapéu-Mangueira, comunidade do Leme, se mostrou surpreso com o feito. No total, ele fez três gols na competição.

Uau, eu não sabia! É uma grande honra para mim. É incrível fazer parte da história da seleção brasileira. Me pegou de surpresa [o feito]. Meu coração está batendo um pouco acelerado

Catarino, ao site da Fifa

Catarino também ultrapassou a marca de 100 jogos pela seleção nesta Copa do Mundo.

Estou muito feliz, honrado, é um sonho de criança. Nunca imaginei alcançar um número como esse representando a seleção. Agora é manter a concentração, não perder o foco e continuar nessa regularidade para poder seguir ajudando a seleção brasileira da melhor maneira possível

Catarino

Catarino é o terceiro artilheiro em Copa do Mundo Fifa de sua geração. Entre os artilheiros do Brasil nas Copas do Mundo, é o 12º.

O jogador será homenageado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O responsável por entregar a moção será o vereador Alexandre Beça.

Veja o ranking de gols das seleções em Copas

400 - Brasil

303 - Portugal

201 - Russia

191 - Italy

163 - Senegal

160 - Japan

150 - Switzerland

146 - Spain

141 - Tahiti

122 - Uruguay