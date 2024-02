Bruno Fernandes é dúvida para partida decisiva diante do Nottingham Forest

No último sábado, na derrota do Manchester United diante do Fulham pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o meio-campista português Bruno Fernandes sofreu uma forte pancada na perna. Assim, o atleta se tornou dúvida para o confronto decisivo desta quarta-feira, diante do Nottingham Forest, pela oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Além dele, o zagueiro francês Varane se junta ao meia como possível desfalque na equipe para o duelo. Já Maguire, Rasmus Hojlund e Luke Shaw são baixas confirmadas.

"O Maguire está fora e o Bruno Fernandes é dúvida, assim como Varane. Temos de mostrar caráter, é nas adversidades que temos de estar juntos e prometo que isso acontecerá. Vamos dar tudo para ganhar o jogo", disse Erik ten Hag, treinador da equipe.

Por outro lado, apesar de cortar a cabeça após sofrer um forte choque na última partida, o volante brasileiro Casemiro, segundo o técnico, está confirmado para o jogo de amanhã.

O duelo desta quarta-feira contra o Nottingham Forest, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, será disputado no City Ground, em Nottingham, às 16:45 (de Brasília). No entanto, em caso de empate, será realizada outra partida, dessa vez no Old Trafford. Quem avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Southampton.