Botafogo segue em busca de técnico após demitir Tiago Nunes

O Botafogo demitiu o técnico Tiago Nunes após o empate com o Aurora, da Bolívia. Com isso, a diretoria corre atrás de um novo nome para assumir o comando da equipe para a sequência da temporada.

A prioridade é um técnico estrangeiro. No entanto, os alvinegros têm tido dificuldade com os profissionais procurados.

Os portugueses Rui Vitória e Leonardo Jardim foram os primeiros da lista. O primeiro está fora do mercado, mas não quis voltar ao trabalho neste momento. Já o segundo está no Al Rayyan, do Catar, e foi descartado pelo alto salário e multa rescisória.

Os também portugueses Carlos Carvalhal e Pedro Martins são outros nomes cogitados pelo Botafogo. O clube espera definir a contratação nesta semana.

Enquanto não define um novo treinador, Fabio Matias foi escolhido pelo clube para ser o interino. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, contra o Aurora, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores.