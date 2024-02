Botafogo divulga lista de relacionados para duelo decisivo contra o Aurora

O Botafogo divulgou nesta terça-feira os atletas relacionados para o jogo de volta da Fase 2 da Copa Libertadores, contra o Aurora. A partida acontece nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). A grande novidade da lista é a presença do volante Gregore, novo reforço do Alvinegro, que estrou pelo clube no último sábado.

Em relação à lista dos jogadores relacionados para o jogo de ida, a comissão técnica realizou duas mudanças: o goleiro Lucas Barreto deu lugar para Gregore, e o atacante Victor Sá não foi convocado.

Fora isso, os atletas que foram relacionados para o primeiro confronto estarão presentes para o jogo de volta.

O Botafogo precisa vencer a equipe boliviana para conquistar a classificação à Fase 3 da Libertadores. O time carioca cedeu o empate ao Aurora no final do primeiro jogo e saiu de campo sem a vitória.

Atletas relacionados para o jogo desta quarta, com o Aurora, pela Conmebol Libertadores. ??? #VamosBOTAFOGO Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no Nilton Santos. ??? pic.twitter.com/EWaulIQiOZ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 27, 2024

Confira a lista de relacionados do Botafogo para o duelo contra o Aurora

Goleiros: Gatito Fernández e Igo Gabriel;

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Damían Suárez, Hugo, Lucas Halter, Marçal e Mateo Ponte;

Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernandez, Gregore, Eduardo, Marlon Freitas, Kauê, Newton e Tchê Tchê;

Atacantes: Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, M. Nascimento, Savarino e Tiquinho Soares.