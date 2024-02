Após estrear, meio-campista Gregore é apresentado pelo Botafogo

O Botafogo apresentou nesta terça-feira o volante Gregore. O jogador estreou com a camisa alvinegra no fim de semana, na vitória sobre o Audax. Ele estava atuando pelo Inter Miami, time de Messi e Suárez nos Estados Unidos, e negociava com a equipe brasileira desde o começo do ano.

"Primeiramente, queria agradecer essa confiança da diretoria e dos atletas. A recepção facilitou muito, me senti em casa desde o primeiro dia. Isso facilita a mostrar meu trabalho. Recebi muitas mensagens positivas dos torcedores. Agora é focar no trabalho e nas conquistas para o clube. Quando se trata de um convite do Botafogo, todos têm desejo de trabalhar com pessoas sérias e projeto sério. Já tenho amigos trabalhando aqui. Perguntei como é o clube, os comentários foram só positivos. Nem tive dúvida", afirmou.

Bem-vindo, Gregore! ???? Novo reforço do Glorioso é apresentado oficialmente no Nilton Santos, em coletiva de imprensa. O volante estreou com a camisa alvinegra no último sábado. ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/X6IJ8NDB4M ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 27, 2024

O volante ainda falou sobre a oportunidade de ter atuado ao lado do astro argentino Lionel Messi pelo Inter Miami.

"É uma experiência que nunca pensei que fosse acontecer. O que eu aprendi é a competitividade que esses grandes jogadores têm. O Messi é um cara que já conquistou tudo na carreira e segue competindo, querendo mais. Foi isso que eu tirei para mim" declarou.

O novo reforço do Botafogo já está inscrito na Libertadores e poderá atuar nesta quarta-feira contra o Aurora, no Nilton Santos.