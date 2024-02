Alisha Lehmann esbanja talento em cobrança de pênalti; confira

Do UOL, em São Paulo

Alisha Lehmann mostrou toda a sua habilidade durante o treino de finalizações.

O que aconteceu:

A suíça aparece cobrando um pênalti de letra e depois finalizando sem olhar para o gol. O vídeo foi compartilhado em suas redes sociais.

As companheiras de seleção de Alisha vibraram muito com as jogadas feitas pela atleta. Elas foram convocadas para disputarem alguns amistosos.

A jogadora namora o brasileiro Douglas Luíz. Ambos atuam pelo Aston Villa, na Inglaterra.

Com gol de Lehmann, a Suíça venceu a Polônia por 4 a 1, na sexta-feira. As seleções se enfrentam novamente, hoje, em novo amistoso.

Confira o vídeo: