Adson desencanta, e Vasco ganha do Marcílio Dias na estreia pela Copa do Brasil

O Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1 o Marcílio Dias-SC, no interior catarinense. O destaque do confronto foi o ex-corintiano Adson, que marcou pela primeira vez com a camisa da equipe.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Vegetti, mas viu o Marcílio Dias empatar em seguida, com Zé Eduardo. Antes do intervalo, o Cruzmaltino voltou a marcar, dessa vez com Adson. Já na etapa final, o clube carioca decretou a classificação com David.

Agora, o Vasco espera seu adversário na próxima fase. Água Santa-SP e Jacuipense-BA se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O jogo

O Marcílio Dias não se intimidou e tentou avançar nos primeiros minutos. O Vasco manteve a calma e na primeira chegada com qualidade abriu o placar, aos dez minutos, Rossi tocou na área e Vegetti se esticou para mandar para a rede.

Os donos da casa não sentiram o revés e chegaram ao empate aos 15 minutos. Zé Eduardo aproveitou cruzamento e cabeceou para o gol.

Com a igualdade, o jogo seguiu da mesma maneira. O Marcílio Dias tentava os avanços, mas via o Vasco tentar contra-atacar com velocidade. Os cariocas voltaram a criar boa chance aos 25 minutos, quando Adson fez boa jogada e chutou para defesa de Filipe. Mesmo sem ter uma grande atuação, os cruzmaltinos fizeram o segundo gol aos 40. Adson aproveitou rebote na área e chutou sem chance para o goleiro.

Nos minutos finais, o confronto ficou movimentado. O Marcílio Dias quase empatou novamente com Téssio, que acertou a trave. Já o Vasco teve a oportunidade de ampliar antes do intervalo, com Medel. Só que o chileno chutou para defesa de Filipe.

No segundo tempo, os donos da casa começaram pressionando em busca da igualdade. O Marcílio Dias rondava a área e tentava o gol nos cruzamentos. Os catarinenses assustaram em chute de Téssio que parou em defesa em dois tempos de Léo Jardim.

O Vasco só conseguiu criar sua primeira chance aos 18 minutos. Em boa troca de passes, Rossi chutou para defesa de Filipe. A partir daí, os cariocas melhoraram um pouco na partida e chegaram ao terceiro aos 28, David foi lançado

Com a vantagem consolidada no placar, os cariocas passaram a administrar mais o resultado. O Marcílio Dias ainda tentou diminuir o prejuízo nos minutos finais, mas não teve força para reagir.

FICHA TÉCNICA



MARCÍLIO DIAS 1 X 3 VASCO

Local: Hercílio Luz, em Itajaí (SC)



Data: Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Michel Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Victor Guilherme e Araújo (Marcílio Dias); Léo Jardim (Vasco)

GOLS



MARCÍLIO DIAS: Zé Eduardo, aos 15 minutos do primeiro tempo



VASCO: Vegetti, aos 10 minutos do primeiro tempo; Adson, aos 32 minutos do primeiro tempo; David, aos 28 minutos do segundo tempo

MARCÍLIO DIAS: Filipe; Victor Guilherme, Renan Durea , Milani e Airton; Felipe Manoel, Araújo, Gustavo Poffo (Felipe Santos) e Juninho Tardelli (Alex Oliveira); Téssio (Wendell Alex) e Zé Eduardo (Rafinha Rech)



Técnico: Waguinho Dias

VASCO: Leo Jardim; Rojas (João Victor), Medel e Leo; PH (Matheus Carvalho), Zé Gabriel (Sforza), Galdames e Lucas Piton; Rossi (David), Adson (Praxedes) e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz