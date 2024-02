Wrestling brasileiro busca vagas para Paris no Pré-Olímpico, após conquistar seis medalhas no Pan

Após conquistar seis medalhas no Pan-Americano, sendo uma de ouro (Sosruko Kodzokov), três pratas (Joilson Jr, Giullia Penalber e Calebe Corrêa) e dois bronzes (Laís Nunes e Ana França) e terminar na terceira colocação geral por equipes no estilo greco-romano, a delegação brasileira de wrestling se prepara para o Pré-Olímpico, que acontece entre 28 de fevereiro a 1º de março, em Acapulco, no sul do México.

Ao todo, 18 atletas buscam a classificação nos três estilos, que são: livre feminino, livre masculino e greco-romano. Giullia Penalber, Laís Nunes e Joilson Júnior são três dos nomes favoritos para garantir vagas para Paris. Para conquistar a vaga, o atleta deve vencer a semifinal do torneio. No Pré-Olímpico não terá disputa da final, assim, os atletas que vencerem as semifinais estarão automaticamente garantidos nas Olimpíadas.

MEDALHAS NO WRESTLING! ? No 1º dia do Pan-Americano de wrestling, em Acapulco ??, o Time Brasil faturou duas medalhas! ?? Ouro com Sosruko Kodzokov, russo naturalizado brasileiro, na categoria até 82kg, e prata com Joilson Júnior na até 77kg ?? Hoje tem mais brasileiros em... pic.twitter.com/3tnktjUoRd ? Time Brasil (@timebrasil) February 22, 2024

Flávio Cabral, presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), comentou sobre a expectativa do Pré-Olímpico. "O Pan-Americano foi muito importante para a nossa preparação. Fizemos um excelente torneio e agora nosso foco é total em buscar as vagas para as Olimpíadas. Apesar de mais curto, esse ciclo olímpico foi muito positivo para o wrestling brasileiro e pela primeira vez podemos ter uma participação recorde nos Jogos Olímpicos", disse.

Caso não alcancem as vagas olímpicas no Pré-Olímpico de Acapulco, os atletas terão a última seletiva no Pré-Olímpico Mundial, em Istambul, na Turquia, entre os dias 9 e 12 de maio. Três vagas estarão na disputa em cada uma das 18 categorias olímpicas. Primeiro e segundo colocados garantem presença. Já a terceira vaga, será decidida em uma disputa direta entre os dois terceiros colocados.

Confira os atletas selecionados para o Pré-Olímpico de Acapulco

Feminino

Estilo Livre 50 kg: Kamila Barbosa Vito da Silva



Estilo Livre 53 kg: Sabrina Gama Tapajós



Estilo Livre 57 kg: Giullia Rodrigues Penalber de Oliveira



Estilo Livre 62 kg: Laís Nunes de Oliveira



Estilo Livre 68 kg: Thamires Martins Machado



Estilo Livre 76 kg: Meiriele Charamba Santos Hora

Masculino - Estilo Livre

Estilo Livre 57 kg: Davi Silva Giovannetti



Estilo Livre 65 kg: Matheus da Luz Barreto



Estilo Livre 74 kg: Cesar Bordeaux Rego Alvan



Estilo Livre 86 kg: Pedro Samuel Gonçalves da Silva



Estilo Livre 97 kg: Ailton Brito Rocha



Estilo Livre 125 kg: Gabriel de Sousa Silva

Masculino - Estilo Greco Romano

Estilo Greco Romano 60 kg: Erivan Constantino Rocha



Estilo Greco Romano 67 kg: Calebe Corrêa Ferreira



Estilo Greco Romano 77 kg: Joilson de Brito Ramos Junior



Estilo Greco Romano 87 kg: Kauan Luiz Ferreira Gomes



Estilo Greco Romano 97 kg: Ronisson Brandão Santiago



Estilo Greco Romano 130 kg: Eduard Soghomonyan