Treinador interino do Botafogo projeta duelo contra o Aurora pela Pré-Libertadores

O Botafogo se prepara para o segundo duelo contra o Aurora, da Bolívia. Os alvinegros precisam da vitória para avançarem na Pré-Libertadores e, mais uma vez, terão o interino Fabio Matias no banco. O comandante projetou o confronto contra os bolivianos.

"O principal é passar tranquilidade em relação à forma como vamos conduzir o jogo de quarta-feira, se tivermos essa possibilidade. São atletas de alto nível, que muitos clubes até fora do país gostariam de ter", disse.

"Eu brinco que quando estamos nessa função, temos que vender algo, e quanto mais positiva e clara for a venda, melhor. Todos sabem da importância do jogo. Todos sabem que não é um jogo qualquer", completou.

O Botafogo empatou o duelo de ida por 1 a 1 com o Aurora. Os bolivianos só chegaram ao empate com um gol nos acréscimos. O resultado determinou a demissão do técnico Tiago Nunes.

O jogo de volta acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.