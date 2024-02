Tragédia do Flamengo vira documentário na Netflix baseado em ideia do UOL

Do UOL, em São Paulo

A Netflix lança no dia 14 de março o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019.

O que aconteceu

Documentário foi desenvolvido baseado em uma ideia original do UOL, a partir de reportagens sobre a tragédia. Nos últimos cinco anos, o UOL acompanhou com detalhes a investigação sobre a tragédia e, em 2020, mostrou emails que comprovavam que o Flamengo sabia de problemas elétricos no alojamento em que os garotos morreram.

Série terá três episódios e passará pela trajetória profissional dos sobreviventes, pela luta por justiça das famílias das vítimas em meio ao luto e pela busca por explicações para o que aconteceu, com depoimentos de jornalistas de profissionais do futebol.

A produção traz imagens inéditas e recria momentos do incêndio, em cenas dramatizadas. A reprodução é ferramenta importante no debate sobre as causas da tragédia e as consequências diretas da inércia da Justiça.

Com estreia em 14 de março, "O Ninho: Futebol & Tragédia" é uma minissérie documental da Netflix, produzida pela A Fábrica a partir da ideia original do UOL e desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral de Pedro Asbeg.

Visão aérea do alojamento do Flamengo onde aconteceu o incêndio Imagem: Divulgação/Netflix

O incêndio do Ninho do Urubu

O incêndio no Ninho do Urubu ocorreu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019.

Entre os 26 garotos que dormiam no centro de treinamento naquela noite, 10 garotos morreram:

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos;

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos;

Bernardo Pisetta, 15 anos;

Vitor Isaias, 15 anos;

Samuel Thomas Rosa, 15 anos;

Athila Paixão, 14 anos;

Jorge Eduardo, 15 anos;

Gedson Santos, 14 anos;

Rykelmo Viana, 16 anos.

Nove das 10 famílias entraram em acordo com o clube e foram indenizadas.

Os familiares do goleiro Christian Esmério ganharam ação indenizatória na Justiça, em fevereiro de 2024, decisão da qual ainda cabe recurso.

Entre os sobreviventes:

Três continuaram no clube: Francisco Dyogo, Rayan Lucas e Jhonata Ventura, que deixou o futebol, mas segue como funcionário.

Os outros 13 deixaram o Flamengo:

Felipe Cardoso

Wendel Alves

Samuel Barbosa

Filipe Chrysman

Kayque Campos

Jean Sales

Kennyd Lucca

Pablo Ruan

João Victor

Cauan Gomes

Caike da Silva

Naydjel Callebe

Gabriel Castro

Não houve uma condenação criminal após o incêndio.