Torcedores superam briga por ingressos e se deslumbram com jogo do Santos na capital

Depois de mais de um ano, o Santos voltou a mandar um jogo na cidade de São Paulo. Neste domingo, o Peixe recebeu o São Bernardo no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e venceu por 2 a 1. O clima foi de muita festa.

Ao todo, 50.132 pessoas foram ao estádio, gerando uma renda de R$ 2.026.735,00. Esse é o maior público registrado do Paulistão e do estádio do São Paulo no ano até o momento.

A movimentação no entorno do Morumbis começou a ficar intensa antes mesmo das 9 horas (de Brasília). Faltando mais de duas horas para a bola rolar, muitos torcedores já rondavam o estádio. Enquanto o portão não abria, muitos aproveitavam para conversar com colegas, comer e beber.

Após recepcionar o ônibus, a torcida foi subindo para as arquibancadas e, aos poucos, pintou os assentos vermelhos de branco. Foi um verdadeiro mar branco, conforme prometido pelas organizadas.

Em uma manhã de muito sol, os fãs não pouparam as suas vozes para empurrar o Santos, com o auxilio de instrumentos de bateria, bandeirões, bexigas e faixas.

Os mais de 50 mil santistas viveram as mais diversas emoções. No começo, o incentivo era unânime. Com o passar do tempo, alguns foram se incomodando com as chegadas do São Bernardo. Mas, aos 27, o estádio veio abaixo com o gol de Morelos.

A reação da torcida com o gol de Morelos! 1 a 0 no Morumbis pic.twitter.com/f3entsgKPf ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) February 25, 2024

Já no segundo tempo, o Peixe abaixou o seu ritmo e, consequentemente, esfriou a sua torcida, que se frustrou com o gol de empate. Mas os torcedores juntaram forças e conseguiram empurrar o time para o gol da vitória, marcado por Willian, já aos 41 do segundo tempo.

O apito final foi acompanhado de um sentimento de alívio. Os jogadores deixaram o gramado ovacionados e os santistas foram embora das arquibancadas com um gosto de quero mais.

Para os próximos jogos na capital, porém, vai ser preciso fazer alguns ajustes, especialmente no site que vende os ingressos, alvo de reclamação de muitos.

"Primeira vez que venho ao Morumbis. Vim com meu sobrinho, minha filha e minha esposa. Foi ótimo. Foi sofrido, mas foi ótimo. Bom demais. 50 mil aqui. Na Vila dá 8 mil. Jogo tem que ser aqui na capital. A torcida está aqui na capital", disse Lucas Vieira à Gazeta Esportiva.

"O site travou. Tentamos comprar por dois dias, mas conseguimos. Tem que melhorar o site, que está ruim. Cai muito", completou;

Leandro levou toda a família e também gostou da experiência. "Tem que ter mais aqui, foi um espetáculo. Está mais que provado que tem que ter mais jogos na capital. O site estava congestiono, mas deu certo", contou à reportagem.

"Com certeza tem que ter mais jogos na capital. A torcida está aqui. Sofri, tive que ficar na fila do site um tempo, mas deu certo. A torcida tem que abraçar nesse momento de reconstrução, faz total diferença", completou Jonathan.

A festa nas arquibancadas do Morumbis também deixou a diretoria e comissão técnica do clube muito contentes.

"Sempre vale a pena quando o Santos está próximo do seu torcedor. Nesse jogo queríamos trazer santistas e famílias para um jogo em São Paulo. O Santos não jogava há muito tempo na capital. Foi uma festa. A chegada foi emocionante. É algo difícil. Tem uma dor ainda e ver essa alegria do torcedor toca demais a gente. Esse é o trabalho que temos ter", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"É um dever da diretoria em proporcionar isso. Não estava preocupado com a arrecadação. Queríamos um bom público, ter o torcedor. E foi uma festa. Os jogadores comentaram, alguns não estão acostumados com esse tipo de energia. Foi uma atmosfera positiva. Resultado importante, contra um time difícil", ampliou.

"22 de 30 pontos, liderança provisória do Paulistão, sabendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo contra uma equipe que está com o Márcio há bastante tempo. Teve calor, surpresas do jogo. O João Schmidt sentiu câimbra forte. Joaquim também colocou a mão na perna...Mas muito feliz. Que coisa linda. Que coisa linda", comentou Fábio Carille.

"Eu, particularmente, não lembro a última vez que trabalhei com mais de 50 mil pessoas. Caravanas do interior para vir. Uma luta para comprar ingresso. Que festa linda, é emocionante participar desses momentos após anos tão ruins que o Santos teve", completou o técnico.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.