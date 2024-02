'Estou melhorando', diz Félix Torres, do Corinthians, sobre adaptação ao Brasil

O zagueiro Félix Torres, titular absoluto do Corinthians, falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro. Equatoriano que vinha de cinco temporadas no futebol mexicano, o beque acredita que está melhorando a cada partida com a camisa do Timão.

"Creio que partida a partida estou melhorando, cada jogo é diferente. Tenho que estar preparado para isso. A continuidade é valiosa, me ajuda na adaptação", comentou Félix em contato com a imprensa após a derrota do Corinthians para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último domingo.

Torres é o único jogador do elenco alvinegro que participou de todos os minutos da equipe na temporada. O zagueiro foi titular em todos os 11 jogos do Corinthians no ano e não foi substituído até o momento.

Félix também falou sobre as diferenças do futebol brasileiro para o mexicano, citando a velocidade do jogo e a qualidade técnica dos atletas.

"Creio que não tenho muitas dificuldades, é um futebol diferente, mais dinâmico em relação ao que jogava no México. Tenho que me adaptar, são muitos jogadores técnicos, rápidos, e isso é o que eu vejo de diferente", complementou.

Félix foi anunciado como jogador do Corinthians em meados de janeiro. Para contar com o beque, a diretoria do Timão topou pagar US$ 6,5 milhões (R$ 31,5 milhões) ao Santos Laguna, sua ex-equipe. O vínculo do zagueiro de 27 anos é válido até final de 2027.