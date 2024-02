Tite exalta atuação do Flamengo contra o Fluminense: "Fomos merecedores"

O Flamengo ficou perto do título da Taça Guanabara ao vencer o confronto direto contra o Fluminense, no Maracanã. O técnico Tite exaltou a atuação da equipe, principalmente pelo domínio no clássico.

"O primeiro tempo foi equilibrado, mas no segundo tivemos uma supremacia muito grande e fomos merecedores do placar. Quando falo de equilíbrio falo de uma equipe que fez mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende, ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque é equilibrada", disse.

O comandante também destacou a postura da equipe durante a partida.

"Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu manter uma pressão alta por um tempo muito grande. Mesmo quando eles conseguiam romper a pressão, eles não conseguiam ter a profundidade. A gente conseguiu fazer o controle e baixar a linha", contou.

"Fizemos com que eles não gerassem tantas situações. Eles têm o costume de fazer assim. Eles trocaram quatro jogadores, mas colocaram jogadores de qualidade. A gente sabia dos problemas que eles poderiam causar. Acredito que encontrar o timing de fazer a pressão e conseguir organizar o processo ofensivo fez a gente gerar superioridade", completou.

O Flamengo precisa apenas do empate no sábado, contra o Madureira, no Maracanã, para garantir a Taça Guanabara.