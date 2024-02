Sforza tem estreia no Vasco elogiada: "Vai ser uma peça muito importante"

O Vasco ficou perto da classificação para as semifinais da Taça Guanabara ao vencer o Volta Redonda no último sábado. Os cruzmaltinos só dependem de si para avançar no Campeonato Carioca.

No fim de semana, a equipe contou com a estreia do volante Juan Sforza. O argentino entrou no segundo tempo e teve atuação elogiada pelo auxiliar Emiliano Díaz.

"Nós conhecemos muito o Juan porque é do nosso futebol, o argentino. É um garoto, mas não é tão garoto porque tem muitos jogos, tem muita experiência. Tem experiência do Pré-Olímpico também. É um cara que vai nos ajudar muito, com muita qualidade, muita intensidade", declarou.

"Ele tem muita recuperação de bola, pode jogar tanto de primeiro volante quanto de interno. Nos dá variações, vai ser uma peça muito importante daqui para frente", completou.

Sforza pode ser titular na última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, em São Januário. Isso porque o volante Zé Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, contra o Marcílio Dias-SC, às 21h30 (de Brasília), no interior catarinense, pela Copa do Brasil.