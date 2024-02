Semana do Palmeiras tem jogo atrasado do Paulista e reencontro com São Paulo na temporada; veja programação

O Palmeiras terá uma semana cheia de treinos e com dois compromissos do Campeonato Paulista. Com três jogos a disputar, o Verdão pode entrar em campo um pouco mais tranquilo: garantiu a classificação às quartas de final do Estadual ao vencer o Mirassol no último sábado, por 3 a 1, na Arena Barueri.

O elenco alviverde ganhou folga no último domingo e deve se reapresentar na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Os trabalhos seguem na terça-feira, quando o técnico Abel Ferreira deve fazer os últimos ajustes e definir o time que irá a campo na quarta.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo por um compromisso atrasado da quinta rodada do Paulistão. O confronto teve de ser remarcado por conta da decisão da Supercopa do Brasil. Dessa forma, o Alviverde visita a Portuguesa no Canindé, às 19h30 (de Brasília), na busca de reassumir o topo da classificação geral do torneio.

Após o duelo com a Lusa, o Verdão vira a chave e passa a concentrar seus esforços em mais um clássico - o último pela fase de grupos do Estadual. O grupo deve voltar aos treinos na quinta-feira, e terá sexta e sábado para corrigir erros antes de reencontrar o São Paulo para o segundo Choque-Rei da temporada. A bola rola neste domingo, às 20h, no Morumbis.

O Palmeiras volta a encarar o São Paulo nessa temporada em busca de uma revanche. O primeiro clássico do ano entre as equipes foi na final da Supercopa, quando o jogo terminou empatado sem gols, mas o Tricolor saiu com o título nos pênaltis após o goleiro Rafael defender as cobranças de Murilo e Piquerez.

O clássico contra o São Paulo será o terceiro do Alviverde no ano, mas o primeiro como visitante. Até aqui, o clube está invicto: venceu o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque na terceira rodada e, na nona, empatou com o Corinthians em 2 a 2 na Arena Barueri.

Vale lembrar que, para os duelos da semana pelo Paulistão, o Palmeiras seguirá com quatro desfalques de peso. Gustavo Gómez é o mais recente deles: o paraguaio sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante o Derby no domingo (18). Já Dudu, Bruno Rodrigues e Mayke continuam fora.

O Palmeiras é o atual líder do Grupo B do Estadual, com 21 pontos conquistados - tem oito de vantagem sobre o Água Santa, segundo colocado. No entanto, ainda nessa primeira fase, busca o topo da classificação geral - ocupado atualmente pelo Santos, que tem 22, mas possui um jogo a mais.