Sem Payet, Vasco chega a Santa Catarina para estreia na Copa do Brasil; veja relacionados

O Vasco da Gama divulgou a lista com os 24 jogadores relacionados para o jogo, desta terça-feira, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, diante do Marcílio Dias. Nesta segunda-feira, a delegação do clube carioca desembarcou em Santa Catarina com enorme recepção da torcida. Medel, Lucas Piton e Pablo Vegetti foram alguns dos jogadores que atenderam aos vascaínos.

O VASCO DA GAMA ESTÁ EM SANTA CATARINA! ?#VascoDaGama pic.twitter.com/LsRCpfRUvu ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 26, 2024

O cruzmaltino informou que Dimitri Payet apresentou um quadro gripal. Assim, será poupado para o jogo decisivo em Itajaí. Além do camisa 10, Paulinho e Jair, ambos com ruptura no ligamento cruzado anterior, não foram relacionados.

A bola rola para Marcílio Dias e Vasco às 21h30 (de Brasília), desta terça-feira, no Estádio Doutor Hercílio Luz. O confronto por uma vaga na segunda fase será único e o visitante tem a vantagem do empate para se classificar.

? Relacionados para a viagem rumo ao estado de Santa Catarina! ? ?? O atleta Dimitri Payet apresentou um quadro gripal e será poupado para o jogo em Itajaí.#VASxMAR#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/HEJDqX9rYM ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 26, 2024

Confira os relacionados pelo Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Keiller e Halls

Defensores: João Victor, Léo, Medel, Maicon, Lucas Piton, Robert Rojas, Paulo Henrique, Victor Luís e Puma Rodríguez

Meias: Praxedes, Sforza, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Galdames e Patrick De Lucca

Atacantes: Serginho, Vegetti, Adson, Rossi, Erick Marcus e David