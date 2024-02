Seleção de marcha atlética é convocada para o Sul-Americano de Pernambuco

A Confederação Brasileira de Atletismo convocou na manhã desta segunda-feira os atletas que defenderão o país no Campeonato Sul-Americano de marcha atlética, que será disputado no dia 10 março, na Arena Pernambuco, em Recife. A competição será muito importante por estarem em jogo pontos para o ranking olímpico, este diretamente ligado na participação dos atletas nos Jogos de Paris, em agosto, e no Mundial por Equipes de Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril.

Foram chamados 30 atletas (15 no masculino e 15 no feminino), com base no ranking brasileiro e nos resultados da Copa Brasil de Marcha, disputada dia 18 de fevereiro, em circuito montado na Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Confira abaixo todos os convocados

Feminino

35 km



Viviane Santana Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG)



Mayara Luize Vicentainer (IABC-SC)



Elianay Santana Barbosa (CASO-DF)



Nair da Rosa (AABLU-SC)

20 km



Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF)



Bruna Batista de Oliveira (AABLU-SC)



Laryssa Fernanda Frois (PM Curitiba/SMELJ-PR)



Gabrielly Cristina dos Santos (FECAM/ASSERCAM-PR)

10 km - Sub-20



Gabrielly Pereira Neves (CASO-DF)



Thaliane Janaína Cruz (PM Colombo-PR)



Marina Marques Ferreira (CASO-DF)



Maria Luiza Jaime (PM Curitiba/SMELJ-PR)

5 km Sub-18



Vitória Silva Araújo (Associação Paraibana de Atletisno-PB)



Kamylla Ester Brito (FME Timbó-SC)



Rayssa Estefani dos Santos (AER USIPA-MG)

Masculino

35 km



Diego Pereira de Lima (CASO-DF)



Edson Érico Alves Aguiar (Praia Clube/Exército/Futel)



Rudney Nogueira (UCA-SC)



Murilo Coutinho Nogueira (PM Colombo-PR)

20 km



Caio Bonfim (CASO-DF)



Matheus Gabriel Correia (AABLU-SC)



Lucas Mazzo (CASO-DF)



Max Batista dos Santos (CASO-DF)

10 km - Sub-20



Klaubert Emanuel Ferreira (CASO-DF)



João Paulo Nobre de Oliveira (AMBDM-CE)



Santiago Gonzalez Urbina (CASO-DF)



João Henrique Bertoldi (AAD Ascurra-SC)

10 km - Sub-18



Davi Gabriel Bastos dos Santos (Serra-ES)



André Bessa dos Santos Melo (IABC-SC)



Vinícius da Silva Lima (Pontaporanense-MS)