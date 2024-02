São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar a Inter de Limeira pelo Paulistão

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o jogo contra a Inter de Limeira. A equipe se reapresentou após o empate em 1 a 1 com o Guarani, que ocorreu neste domingo, em Campinas.

A principal novidade da atividade tricolor foi a volta do meia Rodrigo Nestor, que iniciou transição com os preparadores físicos do clube. O atleta segue se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerda, realizada após lesão sofrida em novembro de 2023. O jovem foi liberado pelos fisioterapeutas e trabalhou com os preparadores físicos, que passaram ao jogador atividades mais leves.

Moreira, Rafinha e Luiz Gustavo, que estão lesionados, deram continuidade em suas respectivas recuperações. O jovem luso-brasileiro intercalou com atividades no REFFIS plus e no campo, enquanto o experiente lateral permaneceu na área interna do CT, mesma situação do volante, diagnosticado com uma contusão no Tendão de Aquiles.

Os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais no empate com o Guarani, neste domingo, realizaram trabalhos mais leves, tanto na parte interna do CT, quanto dentro de campo.

O restante do elenco são-paulino começou o treino com um aquecimento orientado pelos preparadores físicos. Thiago Carpini e sua comissão técnica comandaram um trabalho de um contra um, além de um exercício em campo reduzido com dois times.

O São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira. No período da tarde, a delegação embarca para a Brasília, em voo fretado, para o confronto diante da Inter de Limeira.

O Tricolor Paulista entra em campo nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, às 21h35 (de Brasília). A equipe busca voltar à boa fase após sequência ruim na temporada.