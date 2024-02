São Paulo possui baixo aproveitamento após titulo da Supercopa; veja números

No começo deste mês, o São Paulo bateu o Palmeiras nos pênaltis e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. Entretanto, a equipe do Morumbis tem motivos para se preocupar após o título. O Tricolor possui apenas 33,3% de aproveitamento desde a decisão.

No período, são cinco jogos, todos no Paulistão. Até o momento, são duas derrotas, dois empates e uma vitória. O triunfo foi conquistado sobre o Água Santa, no jogo seguinte do título.

Na sequência, foram dois revés seguidos, primeiro para a Ponte Preta e depois para o Santos. Por fim, os últimos dois confrontos terminaram com resultado neutro, diante de RB Bragantino e Guarani.

Neste cinco jogos, foram seis gols marcados e seis sofridos, além de ter uma média de 61.6% de posse de bola.

O São Paulo também mostrou uma baixa efetividade para balançar as redes, foram 14 grandes chances de gols criadas, sendo 10 desperdiçadas, segundo dados do Sofascore. Fora isso, o time de Thiago Carpini precisa finalizar 14,6 vezes para marcar um tento, enquanto sofre um gol a cada 7,3 chutes.

São Paulo desde o título da Supercopa: ?? 5 jogos

? 1 vitória

?? 2 empates

? 2 derrotas

? 33.3% aproveitamento

?? 6 gols

? 6 gols sofridos

? 14 grandes chances (10 perdidas)

? 14.6 finalizações p/ marcar gol

?? 7.3 finalizações p/ sofrer gol

? 61.6% posse de bola pic.twitter.com/YXkajuANjg ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 25, 2024

O sinal de alerta na fase de grupos do Paulistão também já foi ligado. O Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 15 pontos, mesma pontuação que o São Bernardo. O time da capital leva vantagem no saldo de gols.

Buscando melhorar este aproveitamento e uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, contra a Inter de Limeira. A bola rola às 21h35 (de Brasília) no Mané Garrincha, em Brasília.