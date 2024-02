São Paulo inscreve James Rodríguez no Campeonato Paulista após lesão de Luiz Gustavo

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a inscrição do meia James Rodríguez no Campeonato Paulista. O colombiano, que esteve perto de deixar o clube, ficou com a vaga do volante Luiz Gustavo, lesionado.

Com isso, o técnico Thiago Carpini deve relacionar o astro colombiano para o próximo compromisso da equipe, contra a Inter de Limeira, em Brasília, em partida atrasada da nona rodada do Paulista.

James esteve muito perto de deixar o São Paulo há algumas semanas. O staff do atleta e a diretoria negociavam um acordo para uma rescisão amigável com o meia, que estava insatisfeito com o pouco tempo de jogo. Todavia, o colombiano voltou atrás na decisão e confirmou recentemente sua permanência no Tricolor Paulista.

O São Paulo inscreveu James Rodríguez no Campeonato Paulista. Conforme regulamento, o meio-campista colombiano ficou com a vaga de Luiz Gustavo, cujo prazo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles da perna direita será superior ao período de disputa da competição.... pic.twitter.com/0RP8i5LiFj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

Contratado em julho de 2023, James não teve um bom início com a camisa do São Paulo. O jogador não atou em muitas partidas devido a sua condição física, que não era a ideal para a comissão técnica de Dorival Júnior, antigo treinador do clube.

Com Carpini, James também não ganhou espaço entre os titulares. O meia não viajou com o restante do elenco para a Supercopa Rei, justamente por conta da pouca minutagem em campo. A situação chateou o torcedor são-paulino, e o colombiano esteve próximo de sair do clube.

Devido a pouca criatividade apresentada pelo São Paulo no setor do meio de campo, James pode pintar como titular na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista e, em caso de classificação da equipe, no mata-mata.

Ao todo, James Rodríguez possui 14 jogos com a camisa do São Paulo - todos em 2023 - com um gol e três assistências. O atleta ainda não entrou em campo em 2024.