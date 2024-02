Santos é liberado do transferban e pode voltar a registrar jogadores

Nesta segunda-feira, o Santos foi liberado do transferban referente à dívida com o técnico Fabián Bustos. A informação foi publicada inicialmente pela Trivela e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Com isso, o Alvinegro Praiano pode inscrever o goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Jorge. Ambos estão treinando e têm a possibilidade de integrar o elenco no mata-mata do torneio estadual, visto que o time pode fazer até quatro alterações na relação.

Com Bustos irredutível, o Santos foi obrigado a pagar R$4 milhões à vista. Em sua passagem pelo Peixe, o técnico ficou à beira do gramado em 30 oportunidades, com nove vitórias, 13 empates e oito derrotas.

O argentino entrou com uma ação na Fifa no começo do ano passado, pela ruptura de contrato. Ele pediu 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões). Após recursos da equipe paulista, a Fifa e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de R$ 4 milhões.

Em seu próximo compromisso, o Santos encara o RB Bragantino às 18h (de Brasília) desse domingo, em Bragança Paulista. O Peixe está com 22 pontos e já garantiu a liderança do Grupo A e a vaga às quartas de finais.